Как правильно хранить чеснок: мы делаем это совершенно неправильно

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой хранения чеснока. В холодильнике чеснок портится - ему там холодно и сыро. В ящике с овощами он тоже долго лежать не может.

Как же правильно хранить чеснок и как ошибки мы постоянно допускаем - читайте в материале ниже.

При покупке чеснока обращайте внимание на его качество - он должен быть свежим и твердым. Это же правило касается и чеснока с вашего огорода. Шелуха должна быть сухой как бумага. Если головка мягкая, то чеснок храниться не будет долго. Не берите в магазине тот чеснок, который лежал в холодильнике.

1. Дома чеснок нужно высушить - вымойте и положите его на неделю в темное сухое место. А еще можно подвесить чеснок за ножку - в старину наши бабушки вязали такие букеты и вешали. Можно чеснок сложить в капроновый чулок как лук.

2. Чеснок нельзя хранить в холодильнике - это самая главная ошибка. Лучше всего чеснок себя чувствует при температуре от +5 до +16 градусов.

3. В холодильнике чеснок быстро покрывается плесенью и набирает влагу.

4. Нарезанный или натертый чеснок можно упаковать в герметичную емкость и поставить в холодильник, но использовать его нужно очень быстро.

5. Не рекомендуется чеснок замораживать, так как это меняет вкус и структуру чеснока.

6. Чесноку нужно хорошо проветриваемое помещение, без влаги и желательно - темное.

7. Можно хранить чеснок в сетке, в корзинке из проволоки, в небольшой емкости с отверстиями или в бумажном пакете.

8. Нельзя хранить чеснок в целлофановых пакетах или герметичных контейнерах. Он начнет покрываться плесенью или прорастать.

9. Берегите чеснок от влажных мест и солнечного света - подойдет шкафчик или угол в кухне, где тень.

10. Если луковица была повреждена или надрезана - используйте такой чеснок сразу. Целые головки могут храниться до 8 недель. А зубчики - от 3 до 10 дней.

Как хранить молодой чеснок

Свежий чеснок с грядки, который созревает уже в начале лета, хранить нужно по-другому. Его нужно сразу отправлять в холодильник, мыть и сушить его не нужно.

Не набирайте молодой чеснок с запасом, он долго не хранится. Вкус у такого чеснока мягкий и не острый.

Если у вас остались целые неочищенные зубчики, то заверните их в пленку или фольгу и отправляйте в морозилку. Можно пропустить такой чеснок через пресс и заморозить в пакете для заморозки.

Самая комфортная температура для молодого чеснока - 4-5 градусов.

Чеснок в растительном масле

Еще один способ хранения чеснока - в баночке с маслом. Споры о том, насколько это безопасно, ведутся до сих пор. Но повара и кулинары отмечают, что этот способ использовать можно - с соблюдением технологии.

Вариант 1. Зубчики чеснока очищаем, помещаем в банку или контейнер, заливаем полностью растительным маслом. Закрываем крышку и ставим контейнер в морозилку.

Вариант 2. Чеснок пропускаем через пресс и делаем пюре с оливковым маслом в соотношении 1:2. Пюре выкладываем в контейнер, закрываем и отправляем в морозилку.

Никогда не оставляйте такую баночку в комнатной температуре - это грозит размножением опасных бактерий.

Чеснок в вине или уксусе

Очищенные зубчики чеснока можно законсервировать в вине или уксусе и хранить в холодильнике до 4 месяцев. Можно использовать сухое красное или белое вино, или же - белый винный уксус.

Положите в банку очищенный чеснок, залейте вином или уксусом полностью. Закройте плотно крышкой и поставьте в холодильник. Можно добавить травы, соль, перец или лавровый лист.

Если на банке вдруг появится плесень - выливайте сразу.

Чеснок в муке

Просушенный чеснок положите в стеклянную банку и пересыпайте его слоями муки. Мука должна покрывать весь чеснок на 2 см сверху.

Высушивание чеснока

Разложите разрезанные зубчики чеснока на противень и поставьте в духовку на 2 часа при температуре 60 градусов. Потом убавьте немного огонь и сушите до готовности.

Чесночная соль

Сушеный чеснок размельчите в блендере до порошка. Добавьте морскую соль в соотношении 1:4 и перемешайте. Храните в стеклянной банке с крышкой в темном прохладном месте.