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Как вкусно замариновать чесночные стрелки на зиму: простой рецепт

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Четверг 09 июня 2022 20:26
Как вкусно замариновать чесночные стрелки на зиму: простой рецепт Рецепт маринованных чесночных стрелок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно чесночные стрелки срывают и выбрасывают. Однако, их можно вкусно замариновать на зиму. Они получатся с пикантным вкусом и восхитительным ароматом.

Рецепт маринованных чесночных стрелок опубликовали в кулинарном блоге (maslyana_tm) в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • чесночные стрелки;
  • вода - 900 мл;
  • сахар - 50 г;
  • соль - 50 г;
  • уксус - 100 мл;
  • масло растительное - 50 мл.

Способ приготовления:

Сначала нужно предварительно простерилизовать банку в течение 5 минут. Также в стрелках чеснока оторвать хвостики.

Стрелки следует отварить в воде, где стерилизовались банки, в течение 2 минут. После этого охладить в холодной воде.

Далее охлажденные стрелки сложить в банку.

Для приготовления маринада, необходимо воду довести до кипения. Добавить соль, сахар, душистый перец, уксус и масло. Все перемешать и снять с огня.

В частности, полученным маринадом следует залить стрелки и хранить в холодном месте.

Добавим, что чесночные стрелки удалять однозначно нужно. В частности, нужно подождать пока стрелка начнет закручиваться, и тогда ее можно обрезать.

Обрезать стрелку рекомендуется ножницами на высоте 1 см от основания - это наименее травматичный способ для чеснока. Делать это стоит утром солнечного дня, чтобы срезы быстро подсохли.

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