Как вкусно замариновать чесночные стрелки на зиму: простой рецепт

Обычно чесночные стрелки срывают и выбрасывают. Однако, их можно вкусно замариновать на зиму. Они получатся с пикантным вкусом и восхитительным ароматом.

Рецепт маринованных чесночных стрелок опубликовали в кулинарном блоге (maslyana_tm) в Instagram .

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

чесночные стрелки;

вода - 900 мл;

сахар - 50 г;

соль - 50 г;

уксус - 100 мл;

масло растительное - 50 мл.

Способ приготовления:

Сначала нужно предварительно простерилизовать банку в течение 5 минут. Также в стрелках чеснока оторвать хвостики.

Стрелки следует отварить в воде, где стерилизовались банки, в течение 2 минут. После этого охладить в холодной воде.

Далее охлажденные стрелки сложить в банку.

Для приготовления маринада, необходимо воду довести до кипения. Добавить соль, сахар, душистый перец, уксус и масло. Все перемешать и снять с огня.

В частности, полученным маринадом следует залить стрелки и хранить в холодном месте.

Добавим, что чесночные стрелки удалять однозначно нужно. В частности, нужно подождать пока стрелка начнет закручиваться, и тогда ее можно обрезать.

Обрезать стрелку рекомендуется ножницами на высоте 1 см от основания - это наименее травматичный способ для чеснока. Делать это стоит утром солнечного дня, чтобы срезы быстро подсохли.