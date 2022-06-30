Що вказує на те, що часник вже дозрів для збирання: основні ознаки

У липні городники збирають урожай часнику. Важливо знати про ознаки, які вказують на правильний час для збирання культури. Адже, якщо зробити це занадто рано, то зубчики будуть м'якими.

Що вказує на те, що часник вже можна збирати - читайте нижче .

Зокрема, для багатьох дачників актуальним є питання, як своєчасно розпізнати готовність часнику до збирання. Достатньо провести 3 нескладні маніпуляції.

Не обривайте усі стрілки

Дачники намагаються видалити всі стрілки, що з’явилися. Однак, декілька залишити все-таки слід, адже саме вони допоможуть розпізнати зрілість часнику.

Коли суцвіття відчутно починає тріщати, то можна починати збирання врожаю.

Полив

Варто запам'ятати, що за три тижні до передбачуваної дати збирання часнику потрібно забути про полив. Дуже важливо, щоб часник був сухий і збирати варто лише в суху погоду.

Листя

Коли у часнику більшої частини листочків не буде, то можна починати збирати врожай. Для цього варто пам’ятати про те, яка кількість листків була на початку та в середині сезону, щоб виключити ймовірність помилки.

Також можна подивитися, як виглядає лушпиння часнику. Якщо воно на вигляд зріле, то культуру можна викопувати та збирати.

Додамо, що викопують часник садовими вилами, обережно підчепивши збоку. Рекомендується збирати цю городню культуру за сухої погоди. Однак якщо тривалий час стоїть посуха, то перед викопуванням грядку бажано полити.

Викопаний часник за гарної погоди розкладають на грядці рядами так, щоб листя другого ряду прикривало головки першого ряду і т.д. Сушать 2-3 дні, тоді перевертають і сушать далі ще стільки ж часу.

За такою технологією часник добре просохне, сонце не припече цибулин, а зубки всередині не розм’якшаться.