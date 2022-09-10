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Как ухаживать за малиной осенью: эффективные натуральные удобрения

Фото: способы ухода за кустами малины осенью (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Для хорошего роста малины и обильного урожая вкусных ягод требуется грамотный уход за кустами с эффективной подкормкой, ведь малина за сезон берет из почвы значительное количество питательных веществ. Для пополнения их запасов можно использовать определенные натуральные удобрения.

Об этом передает Telegram-канал "Дача. Сад и огород".

Такие подкормки способны стать действенным способом по уходу за малиной осенью, чтобы растение на ваших грядках могло и дальше развиваться и рожать.

Опытные дачники рекомендуют вносить подкормку после обрезки кустов.

Вначале следует перекопать землю в междурядьях на глубину 15-20 см, а между кустарниками на 8-10 см - это позволит уберечь корневую систему от повреждения.

Натуральным удобрениям многие садоводы отдают предпочтение из-за значительной эффективности.

Вот какую подкормку можно использовать

  • Перепревший навоз или компост

Их вносят 1 раз в 3-4 года под перекапывание, применяют около 4-5 кг на 1 квадратный метр.

  • Торф

Им можно мульчировать почву каждый год. Оптимальной толщиной слоя называют 10-15 см.

  • Куриный помет

Считается высококонцентрированным удобрением, которое следует разводить из расчета 1:20. Раствором поливают землю в малиннике.

  • Древесная зола

Она хорошо компенсирует недостаток калия и эффективно нейтрализует высокую кислотность почвы. Применяют из таких расчетов: на 1 куст малины - около 100 г золы, которую рассыпают в приствольных кругах.

Напомним, ранее садоводы поделились лайфхаками, как правильно подкармливать деревья и кусты осенью.

Добавим также, перед этим мы писали про ошибки в саду и огороде, которые часто допускают осенью.

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сад и огород