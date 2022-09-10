Как ухаживать за малиной осенью: эффективные натуральные удобрения

Такие подкормки способны стать действенным способом по уходу за малиной осенью, чтобы растение на ваших грядках могло и дальше развиваться и рожать.

Опытные дачники рекомендуют вносить подкормку после обрезки кустов.

Вначале следует перекопать землю в междурядьях на глубину 15-20 см, а между кустарниками на 8-10 см - это позволит уберечь корневую систему от повреждения.

Натуральным удобрениям многие садоводы отдают предпочтение из-за значительной эффективности.

Вот какую подкормку можно использовать

Перепревший навоз или компост

Их вносят 1 раз в 3-4 года под перекапывание, применяют около 4-5 кг на 1 квадратный метр.

Торф

Им можно мульчировать почву каждый год. Оптимальной толщиной слоя называют 10-15 см.

Куриный помет

Считается высококонцентрированным удобрением, которое следует разводить из расчета 1:20. Раствором поливают землю в малиннике.

Древесная зола

Она хорошо компенсирует недостаток калия и эффективно нейтрализует высокую кислотность почвы. Применяют из таких расчетов: на 1 куст малины - около 100 г золы, которую рассыпают в приствольных кругах.