Ошибки на огороде и в саду, которые мы допускаем осенью

Если вы хотите собирать хороший урожай в саду и на огороде, стоит постоянно заботиться о земле и она вас точно отблагодарит. Какие же досадные ошибки допускают садоводы и огородники?

Об этом пишет Agronews .

Вы прекратили полоть грядки

Борьба с сорняками не должна прекращаться никогда. Ведь именно осенью на многих растениях-вредителях появляются и рассеваются семена, которые щедро взойдут уже весной.

Посейте растения-сидераты (люпин, масличная редька, овес, рожь и др.), которые заглушат сорняки и удобряют грунт, либо регулярно косите или сапайте молодняк сорняков (до цвета) на огороде.

Вы несвоевременно обрезаете многолетники в цветнике

Если вы хотите, чтобы многолетние растения (цветы, туи, деревья, кусты) весной были аккуратными и хорошо выглядели, их нужно подстригать осенью.

На цветнике нужно удалять надземную часть из тех растений, которые весной начинают прорастать из корня. Ведь когда у растений появятся новые ростки и побеги, удалить старые будет намного сложнее.

Вы не сажаете цветы

Чтобы пробуждение весны после зимнего сна было ярким и разноцветным, посадите луковицы разных цветов: тюльпанов, крокусов, нарциссов. Луковицам первых весенних цветов нужна длительная зимовка в почве.

Фото: крокусы порадуют вас весенним цветением (pixabay)

Вы не вовремя обрезаете кусты

Обрезка кустов стимулирует рост новых побегов. Правильно определите время обрезки - это надо делать, когда с растения опадут листья, а на улице еще не будет сильных морозов.

Вы не делаете санитарную обрезку деревьев и кустов

Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, больных, сухих веток. Если делать это весной, вы рискуете повредить молодые ветки, почки и завязь.

Вы оставляете опавшие листья, гнилые и больные плоды

Гнилые и больные плоды (помидоры, яблоки, груши, сливы, тыквы, кабачки) станут не удобрением, а центром распространения болезней на почве.

Кроме того в кучах листьев зимуют насекомые-вредители, крысы, полевые мыши, медведки (медведки), споры грибков.

Вы не сеете зелень под зиму

Некоторые культуры (шпинат, салат латук, редис, петрушку) хорошо посеять под зиму, чтобы весной получить ранний урожай. Посевы прикройте агро-тканью.

И конечно же тщательно уберите в саду і на городі!