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Подкармливаем деревья и кусты осенью правильно: садоводы поделились лайфхаками

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 13:24
Подкармливаем деревья и кусты осенью правильно: садоводы поделились лайфхаками Фото: Как подкормить деревья и кусты осенью (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильная подкормка плодовых деревьев и кустов осенью обеспечит вам отличный урожай на следующий сезон.

Как это сделать, пишут садоводы с канала Дача. Сад та город.

Яблони и груши

Этим деревьям осенью нужен двойной суперфосфат. Достаточно будет 30 граммов на квадратный метр питьевой зоны.

Кроме того в сентябре можно внести и обильнокислый калий. Его также нужно 30 граммов на квадратный метр.

Можно подкормить и монофосфатом калия. Разведите его в воде. На ведро надо 10 граммов удобрения, a под каждое дерево - 7 литров.

Сливы, вишни, абрикосы

Под сливы, а также вишню и абрикос хорошо было бы внести двойной суперсульфат. Кроме того не будет лишним и сернистый калий. Вносите удобрение согласно инструкции на упаковке.

Подкармливаем деревья и кусты осенью правильно: садоводы поделились лайфхаками

Фото: сливы порадуют урожаем (pixabay)

Кусты малины и смородины

Внесите под кусты минеральную подкормку.

Для красной смородины на куст - одна большая ложка суперфосфата и две большие ложки калия.

Для черной смородины и малины, на куст - две большие ложки суперфосфата и одна большая ложка калия.

Поливайте кустарники. Если этого не делать кустарники сбросят листву, а это очень плохо, потому что она участвует в росте корневой системы.

Ранее мы писали про ошибки в саду и огороде, которые мы допускаем осенью.

Также читайте, как бороться с болезнями винограда за копейки.

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