RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як доглядати за малиною восени: ефективні натуральні добрива

Фото: способи догляду за кущами малини восени (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Для гарного росту малини та рясного врожаю смачних ягід потрібен грамотний догляд за кущами з ефективною підкормкою, адже малина за сезон бере з ґрунту значну кількість поживних речовин. Для поповнення їх запасів можна використовувати певні натуральні добрива.

Про це передає Telegram-канал "Дача. Сад та город".

Такі підкормки здатні стати дієвим способом по догляду за малиною восени, щоб рослина на ваших грядках могла і далі розвиватися та родити.

Досвідчені дачники рекомендують вносити підживлення після обрізки кущів.

Спочатку слід перекопати землю в міжряддях на глибину 15-20 см, а між кущами на 8-10 см - це дозволить уберегти кореневу систему від пошкодження.

Натуральним добривам чимало садівників віддають перевагу через значну ефективність.

Ось яке підживлення можна використовувати

  • Перепрілий гній або компост

Їх вносять 1 раз на 3-4 роки під перекопування, застосовують близько 4-5 кг на 1 квадратний метр.

  • Торф

Ним можна мульчувати ґрунт щороку. Оптимальною товщиною шару називають 10-15 см.

  • Курячий послід

Вважається висококонцентрованим добривом, яке слід розводити з розрахунку 1:20. Розчином поливають землю в малиннику.

  • Деревна зола

Вона добре компенсує нестачу калію та ефективно нейтралізує високу кислотність ґрунту. Застосовують з таких розрахунків: на 1 кущ малини - близько 100 г золи, яку розсипають в пристовбурних колах.

Нагадаємо, раніше садівники поділилися лайфхаками, як правильно підгодовувати дерева і кущі осінню.

Додамо також, перед цим ми писали про помилки в саду і городі, які часто допускають восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород