Як доглядати за малиною восени: ефективні натуральні добрива

Для гарного росту малини та рясного врожаю смачних ягід потрібен грамотний догляд за кущами з ефективною підкормкою, адже малина за сезон бере з ґрунту значну кількість поживних речовин. Для поповнення їх запасів можна використовувати певні натуральні добрива.
Про це передає Telegram-канал "Дача. Сад та город".
Такі підкормки здатні стати дієвим способом по догляду за малиною восени, щоб рослина на ваших грядках могла і далі розвиватися та родити.
Досвідчені дачники рекомендують вносити підживлення після обрізки кущів.
Спочатку слід перекопати землю в міжряддях на глибину 15-20 см, а між кущами на 8-10 см - це дозволить уберегти кореневу систему від пошкодження.
Натуральним добривам чимало садівників віддають перевагу через значну ефективність.
Їх вносять 1 раз на 3-4 роки під перекопування, застосовують близько 4-5 кг на 1 квадратний метр.
Ним можна мульчувати ґрунт щороку. Оптимальною товщиною шару називають 10-15 см.
Вважається висококонцентрованим добривом, яке слід розводити з розрахунку 1:20. Розчином поливають землю в малиннику.
Вона добре компенсує нестачу калію та ефективно нейтралізує високу кислотність ґрунту. Застосовують з таких розрахунків: на 1 кущ малини - близько 100 г золи, яку розсипають в пристовбурних колах.
Нагадаємо, раніше садівники поділилися лайфхаками, як правильно підгодовувати дерева і кущі осінню.
Додамо також, перед цим ми писали про помилки в саду і городі, які часто допускають восени.