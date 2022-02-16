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Угроза вторжения России: украинцы в США летят на родину, чтобы стать "живым щитом"

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 23:10
Угроза вторжения России: украинцы в США летят на родину, чтобы стать "живым щитом" Фото: украинцы летят из Америки на родину на фоне угрозы вторжения войск РФ (Ukrainian Foto)
Автор: Владимир Костырин

В США представители украинских общин отправляются на родину на фоне угрозы возможного вторжения российских войск в Украину и начала полномасштабных боевых действий.

Об этом 16 февраля сообщили в общественной организации "Движения Сопротивления Капитуляции" на странице в Facebook.

Отмечается, что такая информация поступила сокоординатору движения Андрею Левусу во время общения с лидерами украинских организаций в Америке - Николаем Грицковяном из "Организации обороны четырех свобод Украины" и Кристины Балко из "Государственнического фронта".

"После того, как они заявили о своем намерении лететь в Украину, к ним присоединилась целая группа деятелей из украинских общин Америки", - говорится в публикации.

Так, в рамках инициативы EagleTridentShield ("ОрелТрезубецЩит") уроженцы Украины, проживающие в Штатах, готовы "несмотря на напряженную ситуацию с безопасностью, стать на защиту Украины непосредственно в самом государстве и показать, что американские украинцы будут сопротивляться".

В Движении также сообщили, что в Украине остается архиепископ Филадельфии и президент Украинского католического университета Борис Гудзяк.

"Мы не только поддерживаем вас на расстоянии, но и стоим вместе с вами напрямую. В это время большого давления Украине понадобится солидарность", - цитируются его слова.

Активисты подчеркивают, что украинцы готовы встретить войска РФ в случае наступления с оружием в руках и оказать сопротивление.

""Живой щит" - украинцы Америки летят в Украину, чтобы противодействовать российской угрозе... К борьбе готовы как сами украинские граждане, так и украинцы по всему миру. Имея еще и широкую международную поддержку, мы только убеждаемся, что готовы встретить наступление Москвы, выстоять и победить", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ и присоединяются к территориальной обороне.

Напомним также, перед этим в Минобороны заверили в готовности защищать Украину на фоне угрозы вторжения России - министр Алексей Резников заявил, что техника заправлена, и резервы сформированы.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Вторжение России в Украину
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