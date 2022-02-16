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Загроза вторгнення Росії: українці в США летять на батьківщину, щоб стати "живим щитом"

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Середа 16 лютого 2022 23:10
Загроза вторгнення Росії: українці в США летять на батьківщину, щоб стати "живим щитом" Фото: українці летять із Америки на батьківщину на фоні загрози вторгнення військ РФ (Ukrainian Foto)
Автор: Володимир Костирін

У США представники українських громад відправляються на батьківщину на фоні загрози можливого вторгнення російських військ в Україну і початку повномасштабних бойових дій.

Про це 16 лютого повідомили в громадській організації "Руху Опору капітуляції" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що така інформація надійшла співкоординатору руху Андрію Левусу під час спілкування з лідерами українських організацій в Америці - Миколою Грицковяном з "Організації оборони чотирьох свобід України" та Христини Балко з "Державницького фронт".

"Після того, як вони заявили про свій намір летіти в Україну, до них одразу долучилася ціла група діячів з українських громад Америки", - йдеться в публікації.

Так, в рамках ініціативи EagleTridentShield ("ОрелТризубЩит") уродженці України, які проживають в Штатах, готові "попри напружену безпекову ситуацію, стати на захист України безпосередньо в самій державі та показати, що американські українці будуть чинити опір".

У русі також повідомили, що в Україні залишається архієпископ Філадельфії і президент Українського католицького університету Борис Гудзяк.

"Ми не лише підтримуємо вас на відстані, а й стоїмо разом з вами безпосередньо. В цей час великого тиску Україні знадобиться солідарність", - цитуються його слова.

Активісти наголошують, що українці готові зустріти війська РФ у разі наступу зі зброєю в руках і чинити опір.

"До боротьби готові як самі українські громадяни, так і українці в усьому світі. Маючи ще й широку міжнародну підтримку, ми лише пересвідчуємося, що готові зустріти наступ Москви, вистояти та перемогти", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські артисти масово вступають до лав ЗСУ і долучаються до територіальної оборони.

Нагадаємо також, перед цим у Міноборони запевнили в готовності захищати Україну на фоні загрози вторгнення Росії - міністр Олексій Рєзніков заявив, що техніка заправлена, і резерви сформовані.

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