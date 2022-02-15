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Если Россия нанесет удар по американцам в Украине, мы будем реагировать, - Байден

Новина українською →
США, Вторник 15 февраля 2022 23:23
Если Россия нанесет удар по американцам в Украине, мы будем реагировать, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу возможного нападения России на Украину. Он предупредил о реакции в случае нападения РФ на американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно, если Россия нанесет удар, который заденет американцев в Украине, мы будем реагировать", - заявил президент США.

Байден также высказался о возможных санкциях в случае кибератак на украинские вебресурсы со стороны РФ.

"Если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны, мы будем реагировать и на это", - добавил он.

Ранее мы писали, что Джо Байден заявил о том, что США готовы зафиксировать договоренности по безопасности с РФ при их достижении.

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