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Украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ: "мы готовы к сопротивлению"

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 10:56
Украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ: "мы готовы к сопротивлению" Украинские артисты вступают в ряды территориальной обороны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские артисты не поддаются панике по поводу дальнейшей российской агрессии, а своими поступками доказывают преданность стране. Так, некоторые певцы начали вступать в ряды территориальной обороны военных сил Украины.

Первым о таком смелом решении заявил бывший лидер группы "Тартак", музыкант Александр Положинский.

"Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - сообщил артист.

Украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ: &quot;мы готовы к сопротивлению&quot;Александр Положинский вступил в территориальную оборону ВСУ (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Патриотичную идею Положинского поддержали также музыканты из группы "Антитела" вместе с ее лидером Тарасом Тополей. Именно такой ответ всеобщей панике дали артисты.

"Антитела приняли решение присоединиться к силам территориальной обороны ВС Украины в нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины "Саме то ТрО", мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне", - рассказал Тополя в Instagram.

По словам фронтмена группы, украинцы не боятся становиться на защиту государства, где бы они не были.

"Сегодня украинцы встают на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли", - сказал Тарас.

Но это еще не все. Украинский журналист, актер и музыкант Майкл Щур, очевидно, вступил в ряды территориальной обороны. Так, на его страничке в Facebook постоянно появляются видео со стрельбищ, а водном из комментариев он признался, что уже подписал контракт с киевской терробороной.

Украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ: &quot;мы готовы к сопротивлению&quot;

Скриншот с Facebook

Что такое территориальная оборона

Территориальная оборона Украины – это система общегосударственных, военных и специальных мероприятий, проводимых в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам, а также оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

В составе Сил территориальной обороны Украины будут 25 бригад (одна бригада на регион), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность сил терробороны в мирное время составит 10 тысяч военных, в особый период – более 130 тысяч (будет сформирован резерв).

Участие территориальной обороне – совершенно добровольное. Особых требований к участникам терробороны нет, есть только ограничения по возрасту – от 18 до 60 лет.

Напомним, что российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом.

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