Техника заправлена, резервы сформированы. В Минобороны заверили в готовности защищать Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готова к защите страны на фоне угрозы вторжения России. По его словам, техника заправлена, резервы сформированы.

По его словам, все, кто должен защищать Украину, делают свою работу.

"Все войска, которые должны были выйти на позиции для усиления опасных направлений - вышли. Все, кто должен был получить боекомплект - получил. Техника заправлена, резервы сформированы. Украинская армия полностью готова выполнять свою задачу. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает", - заявил Резников.

По словам министра обороны, также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются силы территориальной обороны.

"Украина выступает за мир. Мы стремимся решить все наши проблемы политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на Востоке, ни по Крыму, ни на других направлениях", - заявил министр обороны.

Резников добавил, что никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать будет жесткий отпор.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: Россия напала на Украину 8 лет назад, все это время существовали угрозы и мы их трезво оцениваем. Они будут существовать и в дальнейшем. Однако сегодня мы намного сильнее и будем еще сильнее", - заявил он.