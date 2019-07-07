Удивительное открытие на дне Азовского моря повергло исследователей в шок: подробности

На дне Азовского моря обнаружили находку (фото: pixabay.com)

Исследователи не могут объяснить происхождение данной находки

Ради безопасности отдыхающих и местных жителей доступ к некоторым участкам пляжа приходится ограничивать, поскольку морские ветра прибивают к берегу опасные для людей предметы. Однако, помимо этого, водолазы нередко находят и интересные вещи. О необычной находке рассказало издание "Диалог.UA".

Так, кропотливое изучение морского дна принесло свои плоды: исследователи обнаружили участок железнодорожной колеи, длина которой составляла 70 метров.

На дне Азовского моря обнаружили находку (фото: pixabay.com)

Ученые не могут объяснить происхождения данной находки, так как рядом никогда не было железнодорожных путей.

Теперь перед учеными стоит задача изучить данный феномен с особой внимательностью, чтобы после была возможность предоставить мировой общественности новые факты.

Напомним, что жители Бердянска бьют тревогу из-за того, что на побережье появились использованные автомобильные шины.

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