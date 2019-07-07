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Новая катастрофа в Крыму повергла жителей в шок: все подробности

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 12:15
Новая катастрофа в Крыму повергла жителей в шок: все подробности
В Крыму новая проблема (Коллаж РБК-Украина)

Оккупированный Крым давно потерял статус популярного курорта

Оккупированный Крым потерял статус популярного курорта после экологической катастрофы в Армянске, когда из-за выбросов на местном химическом заводе "Крымский титан" пришлось даже частично эвакуировать население. И теперь местным жителям грозит новая опасность, о чем сообщают росСМИ.

Российская прокуратура в Алуште сообщила, что в реку Ускут, что находится в селе Приветном, сбрасывали химические вещества. Стоки, попавшие в реку, образовались от перелива воды с химикатами, которая использовалась для полива полей сельхозпредприятия.

По отношению к аграриям, которые виновны в загрязнении водоема, российская прокуратура возбудила административное дело "о несоблюдении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение".

Новая катастрофа в Крыму повергла жителей в шок: все подробностиВ Крыму новая проблема (иллюстративное фото: osce.org)

Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.

Ранее сообщалось о том, что происходит с крымскими курортами и почему там опасно отдыхать.

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