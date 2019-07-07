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Дивовижне відкриття на дні Азовського моря шокувало дослідників: подробиці

STYLERЖиття    07.07.2019 - 14:32
Дивовижне відкриття на дні Азовського моря шокувало дослідників: подробиці
На дні Азовського моря виявили знахідку (фото: pixabay.com)

Дослідники не можуть пояснити походження цієї знахідки

Заради безпеки відпочиваючих та місцевих жителів доступ до деяких ділянок пляжу доводиться обмежувати, оскільки морські вітри прибивають до берега небезпечні для людей предмети. Однак, крім цього, водолази нерідко знаходять також цікаві речі. Про незвичайну знахідку розповіло видання "Диалог.UA".

Так, копітке вивчення морського дна принесло свої плоди: дослідники виявили ділянку залізничної колії, довжина якої складала 70 метрів.

Дивовижне відкриття на дні Азовського моря шокувало дослідників: подробиціНа дні Азовського моря виявили знахідку (фото: pixabay.com)

Вчені не можуть пояснити походження цієї знахідки, так як ніколи не було залізничних шляхів.

Тепер перед вченими стоїть завдання вивчити цей феномен з особливою уважністю, щоб була можливість надати світовій громадськості нові факти.

Нагадаємо, що жителі Бердянська б'ють на сполох через те, що на узбережжі з'явилися використані автомобільні шини.

Також ми розповідали про нову катастрофу в Криму, яка шокувала жителів.

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