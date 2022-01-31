Удаление пятен и ржавчины: как можно использовать картошку за пределами кухни

Удаление пятен с ткани

Стойкие пятна на одежде, мягкой мебели и ковре можно удалить с помощью сырого картофеля. При этом существует два способа, как это сделать.

Первый - разрежьте сырой картофель пополам и натрите пятно мясистой внутренней частью. Необходимо чтобы естественная влага и крахмал, который содержится в овоще, хорошо попал на ткань, и мог делать свое дело.

Второй - возьмите несколько натертых сырых картофелин в миску с теплой водой и оставте на некоторое время, пока вода не станет мутно-белого цвета.

После чего нужно достать натертый картофель, отжать из него оставшуюся воду обратно в миску, а затем промокнуть картофельной водой пятно, которое вы хотите убрать.

Извлечение сломанной лампочки из патрона

Если верхняя часть лампочки отламывается, когда вы вынимаете ее из патрона, то вам пригодится сырой картофель. Первым делом отключите лампу от сети или отключите питание светильника с разбитой лампочкой.

После этого отрежьте толстый кусок от одного из концов сырой картофелины, прижмите срезанную сторону оставшейся картофелины к сломанной лампе и осторожно поворачивайте.

Удаление ржавчины

Картофель содержит соединение, которое называется щавелевой кислотой. Оно помогает разрушить ржавчину на некоторых металлах, в том числе и железе.

Чтобы убрать ржавчину, разрежьте сырую картофелину пополам, затем окуните срез в пищевую соду (средство для мытья посуды тоже подойдет) и натрите ею ржавые части чугунной сковороды.

Это может занять некоторое время, но, если вы видите прогресс, продолжайте, пока ржавчина не будет удалена, а затем промойте и тщательно высушите металлический предмет.

Если картофель сначала помогает, а затем становится гладким и/или бесполезным, отрежьте еще один ломтик с конца, окуните его в пищевую соду, и все готово.

Этим методом можно удалить ржавчину с металлической кухонной утвари, инструментов, ножниц и других предметов обихода.

Другое использование сырого картофеля

Сырой картофель также можно использовать для следующего: