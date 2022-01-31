Этот лайфхак поможет вам отстирать кухонные полотенца и избавиться от всех пятен

Кухонные полотенца очень быстро становятся непригодными или теряют свой внешний вид из-за жирных пятен от пищи. Избавиться от пятен не помогают даже самые дорогие средства для стирки белья.

Но существует один способ, который поможет без усилий и труда избавиться от таких пятен и полотенца будут снова как новые. Что это за способ – читайте ниже.

Для того чтобы дать кухонным полотенцам вторую жизнь, вам понадобится таз, горячая вода, жидкий или обычный порошок, отбеливатель без хлора и кальцинированная сода.

Возьмите таз и налейте в него горячую воду. А потом смешайте в этой воде необходимое средство для удаления пятен:

Жидкое средство или обычный порошок для стирки – 1 ст. ложка

Отбеливатель без хлора – 1 ст. ложка

Кальцинированная сода – 2 ст. ложки

Дайте всем ингредиентам раствориться в воде, а после этого погрузите в воду свои грязные кухонные полотенца.

Оставьте их там минимум на два часа, а лучше всего – на целую ночь.

После этого каждое полотенце тщательно отожмите, расправьте и поместите в стиральную машину.

Для стирки используйте обычный стиральный порошок и добавьте 1-2 ст. ложки кальцинированной соды.

Стирать полотенца нужно в режиме "хлопок" на высокой температуре, желательно 90 градусов. После стирки высушите и прогладьте утюгом.