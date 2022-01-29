Как приучить детей есть овощи: этот лайфхак стал популярным в сети

Часто родители задумываются над тем, как приучить детей есть овощи и другую полезную пищу. В частности, это очень важная и распространенная проблема. Однако, одна мать нашла выход из этой ситуации и приучила своих детей есть здоровую пищу.

TikTok -блогер под ником AdAmy опубликовала на своей странице полезний лайфхак.

Так, на видео видно, что она заставила ребят добровольно есть сырые овощи.

"Как мы заставляем наших детей есть овощи сразу после того, как они заканчивают говорить, что не голодны!"- подписано видео.

В частности, прежде чем продемонстрировать свой метод, женщина сказала: "Вот мой лайфхак, чтобы дети ели овощи. Я просто подхожу к ребенку и начинаю грызть еду".

Она подошла к своему сыну, который сидел на диване, играя в видеоигру, и просто с ним разговаривала, жестикулируя перцем. Потом во время разговора заботливая мать предложила ребенку овощи, на что она с радостью согласилась.

Такой же трюк она проделала со своими дочерьми и они также начали охотно есть сладкий перец.

Видео в сети стало популярным. К тому же в комментариях пользователи просто в восторге от лайфхака.