Видалення плям і іржі: як можна використовувати картоплю за межами кухні

Видалення плям з тканини

Стійкі плями на одязі, м'яких меблів і килимі можна видалити за допомогою сирої картоплі. При цьому існує два способи, як це зробити.

Перший - розріжте сиру картоплю навпіл і натріть пляму м'ясистою внутрішньою частиною. Необхідно щоб природна волога і крохмаль, який міститься в овочі, добре потрапив на тканину, і міг робити свою справу.

Другий - візьміть кілька натертих сирих картоплин в миску з теплою водою і залиште на деякий час, поки вода не стане мутно-білого кольору.

Після чого потрібно дістати натерту картоплю, віджати з неї воду, що залишилася, назад в миску, а потім промокнути картопляною водою пляму, яку ви хочете прибрати.

Вилучення зламаної лампочки з патрона

Якщо верхня частина лампочки відламується, коли ви виймаєте її з патрона, то вам стане в нагоді сира картопля. Насамперед вимкніть лампу від мережі або вимкніть живлення світильника з розбитою лампочкою.

Після цього відріжте товстий шматок від одного з кінців сирої картоплини, притисніть зрізану сторону картоплини до зламаної лампи і обережно повертайте.

Видалення іржі

Картопля містить з'єднання, яке називається щавлевою кислотою. Воно допомагає зруйнувати іржу на деяких металах, в тому числі і залізі.

Щоб прибрати іржу, розріжте сиру картоплину навпіл, потім занурте зріз в харчову соду (засіб для миття посуду теж підійде) і натріть нею іржаві частини чавунної сковороди.

Це може зайняти деякий час, але, якщо ви бачите прогрес, продовжуйте, поки іржа не буде видалена, а потім промийте і ретельно висушіть металевий предмет.

Якщо картопля спочатку допомагає, а потім стає гладкою і/або не дієвою, відріжте ще одну скибочку з кінця, занурте його в харчову соду, і все готово.

Цим методом можна видалити іржу з металевої кухонного начиння, інструментів, ножиць та інших предметів побуту.

Інше використання сирої картоплі

Сиру картоплю також можна використовувати для наступного: