Удача свалится с неба: каким знакам Зодиака повезет разбогатеть в марте

Финансовый гороскоп 2020 от астролога Павла Глобы для всех знаков Зодиака поможет избранникам звезд укрепиться в вере в успех и станет отличной мотивацией отбросить сомнения из-за трудностей и мелких неурядиц, которые так и норовят отвлечь внимание от основных целей, чтобы в итоге достойно отпраздновать триумф. Астролог рассказал, кому из знаков Зодиака в марте 2020 повезет с работой и финансами больше всех. Везунчиками стали Львы, Весы, Тельцы и Скорпионы.

Львы

В случае со Львами в марте 2020 богатство может прийти в руки довольно неожиданно, оно словно свалится с неба. Это может быть большая удача в лотерее, неожиданное наследство, внезапные дивиденты от давно позабытого дела. Астролог говорит о значительной степени везения, однако в то же время напоминает поговорку про лежачий камень - важно не просто ждать с моря погоды, но доводить до ума свою корабелу, ведь фортуна может прийти и благодаря нынешнему бизнес-проекту, а на счастливый лотерейный билет тоже необходимо потратить деньги.

Весы

Рожденные под созвездием Весов смогут в марте показать, что название у знака Зодиака самое подходящее - считать звонкую монету можно будет вволю, если только взвешенно подойти к собственным силам и не растрачиваться по пустякам. Положите на одну чашу весов ваш самый грандиозный бизнес-проект, а на вторую разместите личные усердие, рассудительность и целеустремленность, и при правильной балансировке все инвестиции окупятся сполна. Астролог рекомендует не пытаться делать сотню дел одновременно, а реализовывать задумки по мере выполнения.

Кстати, в данном случае финансовый и любовный гороскопы для Весов указывают на повышенную вероятность достижения пика везения, и, возможно, на фоне радости от богатства могут перейти на более высокий уровень и романтические отношения.

Тельцы

У Тельцов в этом месяце будут не редко возникать искушения форсировать рабочие проекты, что может сыграть в минус для карьеры. Особенно это будет проявляться во второй половине марта. Астролог настоятельно рекомендует представителям этого знака Зодиака не спешить, сдерживать эмоции и более рационально подходить к решению насущных проблем и вопросов - только четкая и постепенная реализация планов позволит добиться финансового благополучия, а оно в марте 2020 предопределено звездами... если не "наломаете дров". Так, конец марта по прогнозам способен принести вам существенное пополнение бюджета.

Скорпионы

Скорпионы в марте имеют высокие шансы добиться богатства за счет конвертирования усидчивости и трудолюбия в звонкую монету. Имея четкую цель, представители этого знака Зодиака должны всецело не ней сфокусироваться и не отвлекаться на сторонние проекты. Впрочем, астролог рекомендует также быть открытым к вынужденным изменениям - при необходимости сменить работу не стоит пугаться - эта новая площадка для вашей занятости способна стать ступенькой вверх по карьерной лестнице.