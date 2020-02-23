Удача звалиться з неба: яким знакам Зодіаку пощастить розбагатіти в березні

Фінансовий гороскоп 2020 від астролога Павла Глоби для всіх знаків Зодіаку допоможе обранцям зірок зміцнитися у вірі в успіх і стане відмінною мотивацією відкинути сумніви через труднощі й дрібні негаразди, які так і намагаються відвернути увагу від основних цілей, щоб у підсумку гідно відсвяткувати тріумф. Астролог розповів, кому зі знаків Зодіаку у березні 2020 пощастить з роботою і фінансами більше всіх. Щасливцями стали Леви, Терези, Тельці й Скорпіони.

Леви

У випадку з Левами в березні 2020 багатство може прийти в руки досить несподівано, воно немов звалиться з неба. Це може бути велика удача в лотереї, несподіваний спадок, раптові дивіденди від давно забутої справи. Астролог говорить про значну міру везіння, проте водночас нагадує приказку про лежачий камінь - важливо не просто чекати з моря погоди, але доводити до розуму свою корабелу, адже фортуна може прийти й завдяки нинішньому бізнес-проекту, а на щасливий лотерейний білет також необхідно витратити гроші.

Терези

Народжені під сузір'ям Терезів зможуть в березні показати, що назва знака Зодіаку дуже влучна - рахувати дзвінку монету можна буде досхочу, якщо виважено підійти до власних сил і не розтрачуватися на дрібниці. Покладіть на одну чашу ваг ваш найбільш грандіозний бізнес-проект, а на другу розмістіть старанність, поміркованість і цілеспрямованість, і при правильному балансуванню всі інвестиції окупляться сповна. Астролог рекомендує не намагатися робити сто справ одночасно, а реалізовувати задуми по мірі виконання.

До речі, в даному випадку фінансовий і любовний гороскопи для Терезів вказують на підвищену ймовірність досягнення піку везіння, і, можливо, на тлі радості від багатства можуть перейти на більш високий рівень і романтичні відносини.

Тельці

У Тельців в цьому місяці будуть не рідко виникати спокуси форсувати робочі проєкти, що може зіграти в мінус для кар'єри. Особливо це буде проявлятися в другій половині березня. Астролог рекомендує представникам цього знаку Зодіаку не поспішати, стримувати емоції й більш раціонально підходити до розв'язання нагальних проблем і питань - тільки чітка і поступова реалізація планів дозволить досягти фінансового благополуччя, а воно в березні 2020 зумовлено зірками... якщо не "наламаєте дров". Так, кінець березня за прогнозами здатний принести вам суттєве поповнення бюджету.

Скорпіони

Скорпіони в березні мають високі шанси домогтися багатства шляхом конвертування посидючості та працьовитості у дзвінку монету. Маючи чітку мету, представники цього знака Зодіаку повинні цілком не нею сфокусуватися і не відволікатися на сторонні проєкти. Втім, астролог рекомендує також бути відкритим до вимушених змін - при необхідності змінити роботу не варто лякатися - ця нова площадка для вашої зайнятості здатна стати сходинкою вгору по кар'єрних сходах.