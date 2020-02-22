ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чудеса случаются: весна принесет этим знакам Зодиака неожиданное богатство

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 06:30
Чудеса случаются: весна принесет этим знакам Зодиака неожиданное богатство
Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весной почувствуют мощный финансовый приплыв

Гороскоп на 2020 год гласит о том, что Белая Металлическая Крыса будет благосклонна ко всем представителям зодиакального созвездия и готовит неожиданные, но приятные сюрпризы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых весной финансовые дела стремительно начнут улучшаться, а удача не просто повернется к ним, а возможно даже неожиданное чудо.

Овен

Овны привыкли рассчитывать только на свои силы и редко верят в благосклонность звезд, но этой весной они будут удивлены спонтанным наполнением бюджета. Астрологи отметили, что у представителей этого знака наладятся все дела на работе и это отразится на заработной плате, а близкие люди порадуют неожиданными подарками. Важно – искренне благодарить за все, что пошлет судьба этой весной, чтобы денежный поток не иссяк.

Скорпионы

Представители этого знака Зодиака станут явными фаворитами Белой Крысы этой весной. Они смогут реализовать все свои планы, которые связаны с финансами и ощутить в полной мере финансовую стабильность. Астрологи предупреждают тех Скорпионов, которые любят транжирить деньги о том, что нужно обдуманно подходить к покупкам и некоторым стоит немного поубавить аппетит и тщательно взвесить необходимость той или иной вещи.

Козерог

Астрологи говорят, что этой весной Козероги могут позволить забыть себе о предрассудках и рисковать. Им рекомендуется сделать ставки в казино, купить лотерейный билет или вложить крупную сумму в интересный проект. Удача не останется в долгу и щедро вознаградит за смелые поступки потоком финансовых вливаний. Всю легкую прибыль стоит потратить также легко, чтобы удача не отвернулась. Кроме того, Козерогам рекомендуется прислушаться к своей интуиции.

Эти знаки обречены на успех: астролог рассказал, кому повезет во второй половине февраля Гороскоп на март: эти знаки Зодиака ждут серьезные неприятности
Новости Украины гороскопзнаки Зодиакаастрологияастролог
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь