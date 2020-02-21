Гороскоп на март: эти знаки Зодиака ждут грандиозные перемены

Гороскоп на март 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на март подскажет троих счастливчиков, которые по астропрогнозу Павла Глобы смогут начать жизнь с чистой страницы

Гороскоп на март 2020 сулит некоторым знакам Зодиака серьезные перемены. Известный астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакального круга, для которых первый месяц весны может стать по-настоящему новым началом. Благоприятные дни в марте для этих знаков - в материале Styler.

Раки

Наступающая весна исправит любую неразрешимую ситуацию, которая казалась раньше безнадежной. Астролог считает, что все разрешится в пользу представителей этого знака. При этом помощь придет от пока малознакомых людей. Павел Глоба уверен, что события марта для Раков развернутся довольно непредсказуемо и стремительно.



Благоприятные дни для Рака в марте: 1, 5, 10, 11, 18, 22, 24, 28.

Львы

В марте 2020 года Львов ждут перемены, переезды и встречи. В этом месяце вам как никогда нужно думать о карьере, жить в офисе и работать за троих, уверен астролог. В результате вы начнете за троих и получать, а энергия станет бить через край. Чтобы добиться намеченных целей, звезды советуют в марте не вступать в открытые конфликты.

Благоприятные дни для Льва в марте: 2, 3, 9,11,18, 25, 26, 30.

Стрельцы

В марте для Стрельцов настало время для карьерного прыжка, Астролог считает, что их может ждать новая должность. Но стоит помнить, что к любому делу нужно подходить с особой ответственностью, Если вы прибываете в ссоре с кем-то, то сейчас самое время наладить отношения - проявите для этого инициативу. А если кто-либо попытается спровоцировать вас на конфликт - не отвечайте на грубость.

Благоприятные дни для Стрельца в марте: 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 31.