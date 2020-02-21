Наступил знак Рыб: астрологи предупредили о сложном периоде

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пора знака Рыбы имеет важные особенности и таит опасности

Гороскоп 2020 подскажет об особенном периоде, который начался 19 февраля и закончится 20 марта. Солнце перешло в последний знак зодиака - Рыбы. Астрологи считают, что нас ждет довольно сложное, противоречивое время, в котором важно проявлять мудрость, терпение и гибкость. Тогда любая сложная ситуация будет разрешимой. В чем особенность этого периода - в материале Styler.

Астрологи считают, что с 19 февраля по 20 марта на работе признание получат те, кто работал честно и с удовольствием. Именно такие сотрудники смогут рассчитывать на повышение и прибавки. А вот пассивные работники и те, кто полюбляет выезжать на стараниях других - останутся у разбитого корыта.

В любви в "поре Рыб" нельзя спешить, иначе идиллия будет разрушена. Это время тех людей, которые не рубят с плеча, обдумывают свои действия и слова, боясь ранить партнера. А вот скандалистам и любителям "подогреть страсть" могут указать на дверь.

Чтобы здоровье не подводило, идеальными видами спорта в этот период будут водные - неплохо бы вспомнить об абонементе в бассейн, а после занятий посетить баню или взбодриться под контрастным душем.

Не стоит забывать о правильном питании. Основной вкус сезона - кислый. Так что налегать нужно на квашеную капусту, кефир, ряженку, простоквашу, а в чай непременно добавлять лимон.

Астролог Наталья Анисимова также дала рекомендации "фаворитам" этого периода - людям, рожденным под знаком Рыбы.

"Прогноз для вас очень даже благоприятный. Даже если будет казаться, что все идёт не по плану, в итоге вы только выиграете", - пишет эксперт, которая дала рекомендации по датам рождения.

Рожденные с 5 по 20 марта будут щедро одарены Юпитером в 2020 году. Вам обеспечен прилив сил и творческий подъем. Вы легко сможете заработать уважение, авторитет и даже славу.

Рожденные с 13 по 20 марта ощутят на себе влияние Сатурна. Он принесет в вашу жизнь стабильность и даст вам практичность и целеустремленность. С его помощью вы сможете реализовать серьезные проекты, на которые раньше не хватало сил и терпения.⠀

Рожденных с 19 февраля по 3 марта затронет Уран. В этом году проблемы, которые терзали вас, могут найти счастливое и неожиданное разрешение. Кроме того вероятны новые романы и влюбленности.

Рожденных с 5 по 14 марта может затянуть в тему веры, искусства, психологии, глубинных процессов бессознательного.

Рожденные с 9 по 19 марта попадут под влияние Плутона. В этом году вероятны коренные преобразования в жизни, большие перемены. Возможно вы даже не подозревали до этого, какой силой обладаете, какая энергия в вас скрыта.