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В училище Одессы на ученика рухнул потолок: парня госпитализировали с травмами (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Одессе в училище произошел обвал части потолка, в результате чего пострадал один из учеников. Парня увезли на "скорой" в больницу с травмами головы и ушибом позвоночника.

Об этом 16 декабря передает Telegram-канал "Х_Одесса".

ЧП случилось в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса (26-е училище), которое расположено в центре города на Пушкинской, 18.

Сообщается, что вчера днем там прямо на ученика упала часть конструкции с потолка.

Также в сети опубликовали видео и фото с места инцидента и самого пострадавшего парня. У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шейно-грудного отдела позвоночника.

В Одесском училище морского туристического сервиса на ученика упал кусок потолка (фото: t.me/xydessa)

Трехэтажное здание, в котором расположено училище, было построено более 150 лет назад (в 1857 году). На сегодняшний день здание внесено в список памятников архитектуры.

Само училище считается ведущим профессионально-техническим учебным заведением Юга Украины по подготовке специалистов сферы обслуживания морского туристического сервиса, ресторанного и гостиничного хозяйства, туристических агентств.

В Одесском ВПУ МТС на ученика упал кусок потолка и травмировал (фото: t.me/xydessa)

Видео: в Одессе в училище морского туристического сервиса потолок упал на ученика

Отметим, что перед этим, в конце ноября, похожий случай произошел в одесской школе, где во время урока рухнул потолок, и один ученик получил травмы.

Также сообщалось, что в Одессе в университете во время лекции начал разрушаться корпус.

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Одесса