В школе Одессы на детей упал потолок: момент попал на видео

В школе Одессы 29 ноября во время урока рухнул потолок. Сообщается об одном пострадавшем.

Об этом информирует Telegram-канал Одесса сейчас.

Речь идет о школе № 111, находящейся на площади Молодежи в Одессе. Там во время урока на головы учеников упал большой фрагмент штукатурки с потолка.



Отмечается, что как минимум один ученик травмирован. Все подробности уточняются.

Смотрите на видео весь масштаб случившегося ЧП.

В комментариях жители отмечают, что это недопустимо. А деньги на ремонт школы с родителей учеников собирают систематически.