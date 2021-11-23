В Одессе в университете во время лекции начал разрушаться корпус: фото инцидента

В Одесском национальном университете имени Мечникова в стене появились трещины, а затем и обвалилась часть штукатурки. Отмечается, что это произошло посреди лекции.

Так, инцидент произошел в корпусе, который расположен на улице Дворянской, 2, сообщили в Telegram-канале "Думская" .

Обвал произошел в аудитории №43 на первом этаже. Вероятной причиной считают работу вибрационной техники. В частности, ее используют во время реконструкции пешеходного участка улицы Дворянская.

На фото можно увидеть, что на подоконник упали довольно большие куски стены, но к счастью, никто не пострадал.

Также студенты жалуются, что помещение до сих пор не отапливается. Столбик термометра в аудиториях показывает 15 градусов.

В Одесском университете имени Мечникова обвалилась штукатурка (t.me/dumskaya)