В училищі Одеси на учня впала стеля: хлопця госпіталізували з травмами (відео)

В Одесі в училищі стався обвал частини стелі, в результаті чого постраждав один з учнів. Хлопця відвезли на "швидкій" до лікарні з травмами голови та забоєм хребта.
Про це 16 грудня передає Telegram-канал "Х_Одеса".
НП сталася в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу (26-е училище), яке розташоване в центрі міста на Пушкінській, 18.
Повідомляється, що вчора вдень там прямо на учня впала частина конструкції зі стелі.
Також в мережі опублікували відео і фото з місця інциденту і самого постраждалого хлопця. У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій шийно-грудного відділу хребта.
В Одеському училищі морського туристичного сервісу на учня впав шматок стелі (фото: t.me/xydessa)
Триповерхова будівля, в якому розташоване училище, була побудована понад 150 років тому (в 1857 році). На сьогодні будівля внесена до списку пам'яток архітектури.
Саме училище вважається провідним професійно-технічним навчальним закладом Півдня України з підготовки фахівців сфери обслуговування морського туристичного сервісу, ресторанного та готельного господарства, туристичних агентств.
В Одеському ВПУ МТС на учня впав шматок стелі і травмував (фото: t.me/xydessa)
Відео: в Одесі в училищі морського туристичного сервісу стеля впала на учня
Зазначимо, що перед цим, наприкінці листопада, схожий випадок стався в Одеській школі, де під час уроку впала стеля, і один учень отримав травми.
Також повідомлялося, що в Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватися корпус.