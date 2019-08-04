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Тренинг "слуг народа" в Трускавце: чем занимаются нардепы кроме учебы (видео)

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 12:59
Тренинг "слуг народа" в Трускавце: чем занимаются нардепы кроме учебы (видео)
Коллаж (РБК-Украина)

В сети показали, чем народные депутаты занимаются помимо учебы

В сети показали, чем занимаются новоиспеченные депутаты партии "Слуга народа" в Трускавце. Народные избранники помимо обучения заботятся о своем здоровье и выходят на пробежки. Видео времяпровождения "слуг народа" опубликовано на странице "Українська правда" в Facebook.

Спортивные тренировки по бегу проходят возле самого отеля Риксос рано утром. Помимо бега участники тренинга также общаются и смеются.

 
Як "слуги народу" займаються спортом в "Ріксосі"

Як писав президент, "політика політикою, а спорт ніхто не відміняв" "Слуги народу" у Трускавці бігають, та розповідають УП про плани зробити відкриті ранкові пробіжки з депутатами

Опубліковано Українська правда Субота, 3 серпня 2019 р.

Пользователи сети отреагировали на ролик в комментариях и поделились своими эмоциями.

  • Жодна людина на відео не виглядає як така, що бігає регулярно. Чергова PR-акція. Або чернова спроба "почати нове життя з понеділка".
  • Лучше бегать, чем брызгать слюной.
  • То на випадок якщо щось піде не так,тоді тікай -чим швидше і дальше.

Тренинг &quot;слуг народа&quot; в Трускавце: чем занимаются нардепы кроме учебы (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/watch)

Украинцы неоднозначно реагируют на занятия депутатов. Некоторые пишут, что лучше бы нардепы работали мозгами.

  • Не можуть працювати мізками, нехай працюють ніжками. 
  • Им нужно мозги качать, а не мышцы, хоть бы Конституцию прочитали.
  • Ще нічого доброго ге зробили,а вже так дістали...

Тренинг &quot;слуг народа&quot; в Трускавце: чем занимаются нардепы кроме учебы (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/watch)

Как мы ранее сообщали, в сети появилось видео, на котором показали, зачем в Трускавец приехал Владимир Зеленский и что он делал на тренинге.

Кстати, Владимир Зеленский дал последний комментарий об "отставке" Андрея Богдана. Зеленский ответил на вопрос, почему информация относительно заявления об отставке Богдана не была опровергнута. Гарант сказал, что заявление действительно существует.

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