Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский высказал серьезность своих намерений

Владимир Зеленский, который недавно дал комментарий касательно "отставки" Андрея Богдана, пригрозил депутатам "Слуги народа" серьезным разговором в случае плохого выполнения должностных обязанностей. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Ze! Life".

Зеленский заявил, что на данный момент на депутатов ложится серьезная ответственность и выполнять свои обязанности они должны своевременно, не прибегая к обману граждан.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит серьезная ответственность. На них лежит такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. То ли какие-то дядьки серьезные, то ли женщины будут им что-то предлагать... Даже чтобы они об этом не думали. То есть я не хочу и не буду влиять на партию, но если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с этими депутатами", - заявил Зеленский.

Зеленский пригрозил депутатам Слуги народа - видео

Напомним, что знаменитая украинская певица Ирина Билык рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и поделилась своими мыслями касательно того, что может ожидать Украину дальше.

Как мы ранее сообщали, в сети появилось видео, на котором показали, зачем в Трускавец приехал Владимир Зеленский и что он делал на тренинге.

Кстати, Владимир Зеленский дал последний комментарий об "отставке" Андрея Богдана. Зеленский ответил на вопрос, почему информация относительно заявления об отставке Богдана не была опровергнута. Гарант сказал, что заявление действительно существует.