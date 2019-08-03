ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский жестко ответил на "отставку" Богдана: сеть в замешательстве

STYLERПерсоны    03.08.2019 - 19:05
Зеленский жестко ответил на "отставку" Богдана: сеть в замешательстве
Зеленский прокомментировал отставку Богдана и возмутил сеть (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский дал последний комментарий об "отставке" Андрея Богдана

Отставка Андрея Богдана стала самой обсуждаемой темой за последние два дня. Журналисты в очередной раз решили уточнить, уйдет ли глава АП с занимаемой должности, на что Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал. Под публикацией РБК-Украина в Facebook пользователи возмутились из-за реакции гаранта, а некоторые посчитали, что увольнять Богдана пока нет необходимости.

Зеленский ответил на вопрос, почему информация относительно заявления об отставке Богдана не была опровергнута. Гарант сказал, что заявление действительно существует.

"Опровержение чего? Он (Богдан - ред.) же написал заявление, это же правда. Человек готов (уйти в отставку - ред.) в любое время, когда общество захочет...", - подчеркнул он.

Журналисты в разговоре с Зеленским предположили, что заявление об отставке Богдана появилось для подрыва доверия к украинским средствам массовой информации.

"Я ничего не взрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить", - ответил глава государства.

В социальной сети Facebook рассказали, что уже две петиции об отставке Андрея Богдана были подписаны. Как отреагировала общественность на заявление Зеленского:

  • Уйдет в отставку, когда общество захочет? Уже ДВЕ петиции об отставке Богдана набрали необходимое количество голосов, и они до сих пор не рассматривается президентом. Что это за кощунство???
  • Надо подождать пока общество на улицы выйдет и, может быть, будет немножко побито и задержано.
  • Вчера несколько раз президент объяснял о заявлении Богдана. Сегодня журналисты снова спрашивали об этом. Неужели нет других вопросов, или журналисты - засланные казачки?
  • Этого Богдана когда-нибудь уже уберут? С самого начала от него одни проблемы, плюс братья американцы не хотят его видеть и слышать. Две петиции, а все продолжают шутить.
  • Много шума из ничего, он незаменимый?
  • Пусть работает. Кому он мешает? Умный, талантливый человек.
  • Такой обтекаемый ответ, общество захочет, это уже будет поздно, не надо этого доводить.
  • Очередная игра на публику.
  • Да только порохоботы его не хотят видеть, как и всю команду Зе.

Зеленский жестко ответил на &quot;отставку&quot; Богдана: сеть в замешательстве

Зеленский жестко ответил на &quot;отставку&quot; Богдана: сеть в замешательстве

Зеленский прокомментировал отставку Богдана и возмутил сеть (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что ранее стало известно, как Зеленский съездил в Трускавец. Перед его прибытием в городе случился переполох.

Зеленский может встретиться с Трампом в сентябре Зеленский предложил отменить визы для иностранных пациентов
Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкаАндрей Богдан
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь