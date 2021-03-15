Ученым удалось заснять уникальную планетарную туманность (фото)

С помощью телескопа Hubble ученым удалось сделать снимок уникальной планетарной туманности Abell 78, которая находится в созвездии Лебедя на расстоянии около 5000 световых лет от нас.

По данным ученых, после исчерпания ядерного топлива в своих ядрах звезды с массой от 0,8 до 8 масс нашего Солнца коллапсируют, образуя при этом плотные и горячие белые карликовые звезды.

Когда этот процесс происходит умирающая звезда сбрасывает свои внешние слои материала, образуя сложное облако газа и пыли, известное как планетарная туманность.

Hubble сфотографировал уникальную туманность (фото: esahubble.org)

Данное явление не редкость, и планетарные туманности являются популярным объектом внимания астрофотографов из-за их красивых и сложных форм. Однако некоторые из них, такие как Abell 78, являются результатом так называемой "рожденной свыше" звезды.

Несмотря на то, что в ядре звезды перестал гореть водород и гелий, термоядерный взрыв на ее поверхности выбрасывает материал на высоких скоростях.

Этот выброс сотрясает и сметает материал старой туманности, образуя волокна и неправильную оболочку вокруг центральной звезды, которую можно увидеть на этом снимке.