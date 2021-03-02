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Первый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядеть

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 21:55
Первый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядеть В 2027 году планируется открытие первого космического отеля (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В 2025 году Orbital Assembly Corporation начнет строительство первого в истории космического отеля – на станции Voyager. Он будет размещен на низкой околоземной орбите, и его вместительность составит до 400 гостей.

Детали о первом космическом отеле рассказали в материале New York Post.

Станция, на которой будет размещен отель, будет иметь форму кольца, и оно будет вращаться для создания искусственной гравитации. Номера будут располагаться в специальных капсулах, и общая вместительность отеля составит до 400 туристов.

На территории отеля будут размещены кинотеатры, бары, рестораны с видом на Землю, библиотека, концертная площадка, спа-центр и тренажерный зал. Часть космического объекта будут занимать помещения для экипажа, воздуха, воды и электроэнергии.

Компания надеется продать части отеля заинтересованным лицам, в том числе и правительственным учреждениям, которые смогут использовать помещения для учебного центра или арендодателям, которые захотят иметь постоянные апартаменты на борту.

Круг будет вращаться вокруг земного шара каждые 90 минут, а эти вращения будут создавать искусственную гравитацию. Стоимость данного строительства на данный момент не сообщается.

До начала строительства планируется провести испытания, связанные с гравитацией. Для этого будет использован робот под названием Star. Без гравитации люди не смогут находиться на космической станции в течении длительного времени.

Первый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядетьПервый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядетьПервый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядетьПервый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядетьКак будет выглядеть первый отель в космосе

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядят самые необычные отели для незабываемого отдыха.

А также рассказывали о том, что в 2021 году Украина построит и запустит в космос свой спутник.

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