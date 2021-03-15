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Ученим вдалося зняти унікальну планетарну туманність (фото)

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 20:54
Ученим вдалося зняти унікальну планетарну туманність (фото) Hubble сфотографував унікальну туманність (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

За допомогою телескопа Hubble вченим вдалося зробити знімок унікальної планетарної туманності Abell 78, яка знаходиться в сузір'ї Лебедя на відстані близько 5000 світлових років від нас.

Фото туманності опубліковано на сайті космічного телескопа.

За даними вчених, після вичерпання ядерного палива у своїх ядрах зірки із масою від 0,8 до 8 мас нашого Сонця колапсують, утворюючи при цьому щільні та гарячі білі карликові зірки.

Коли цей процес відбувається вмираюча зірка скидає свої зовнішні шари матеріалу, утворюючи складну хмару газу і пилу, відому як планетарна туманність.

Ученим вдалося зняти унікальну планетарну туманність (фото)

Hubble сфотографував унікальну туманність (фото: esahubble.org)

Дане явище не рідкість, і планетарні туманності є популярним об'єктом уваги астрофотографів через їх красиві і складні форми. Однак деякі з них, такі як Abell 78, є результатом так званої "народженої згори" зірки.

Попри те, що в ядрі зірки перестав горіти водень і гелій, термоядерний вибух на її поверхні викидає матеріал на високих швидкостях.

Цей викид стрясає і змітає матеріал старої туманності, утворюючи волокна і неправильну оболонку навколо центральної зірки, яку можна побачити на цьому знімку.

Нагадаємо, пронісся над Землею і вибухнув яскравий метеорит. Яскраве явище потрапило на відео.

Ми також писали про те, що перший космічний готель відкриється у 2027 році.

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