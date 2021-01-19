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Над Землей пронесся и взорвался яркий метеор: явление попало на видео

Австралия, Вторник 19 января 2021 22:31
Над Землей пронесся и взорвался яркий метеор: явление попало на видео
Над Землей пролетел яркий метеор (иллюстративное фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В небе над Землей пронесся яркий метеор, который удалось снять на видео автомобилистам, что проезжали в этот момент по автостраде. Событие зафиксировали в Австралии 16 января.

Как сообщает издание Еxpress, это явление удалось рассмотреть многим местным жителям, после чего метеор стал едва ли не темой номер один для местных СМИ.

"Сидим в Кенсингтоне, и самый большой метеор только что пролетел над нами с пылающим хвостом из обломков!", - рассказал один из очевидцев.

Отметим, что астрофизики из Австралийского национального университета утверждают, что подобные огненные шары - явление не такое редкое, как многие полагают. И "субботний метеор" удалось увидеть многим, потому что он пролетел ночью, осветив темное небо.

Интересно то, что падение метеора не сопровождалось звуком.

"Обычно, если вы видите приближающийся метеор, и он начинает разбиваться у поверхности и фрагментироваться, люди слышат звуковой удар. Тот факт, что мы этого не слышали, но люди четко видели фрагменты, вероятно, означает, что они распались выше в небе - около 80 километров", - добавили астрофизики.

Обломки метеора, вероятнее всего, упали в океан.

Над Австралией пролетел метеор (видео: YouTube/Fish News)

Ранее мы писали, что в Индии метеоритное озеро, образовавшееся после столкновения небесного тела с Землей, поменяло цвет всего за одну ночь.

Также сообщалось, что ученым удалось обнаружить белок внеземного происхождения в метеорите, который упал на Землю.

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