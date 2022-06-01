Ученые заявили, что краска для волос увеличивает риск развития рака: как уберечься

Сейчас окрашивание волос очень распространено в обществе. Особо стойкая краска содержит много агрессивных химикатов, которые не очень полезны для организма человека.
Об этом сообщает Express.
Вредными могут быть любые перманентные краски для волос, которые человек покупает в магазине.
"Обычно с риском развития рака связаны ароматические амины. Наиболее распространенным является парафенилендиамин (PPD), хотя он может быть под другими названиями в вашем списке ингредиентов, например, 1,4-диаминобензол и 1,4-фенилендиамин. Его распространенными производными являются пара-толуолдиамин (PTD)", - говорят исследователи.
Для сравнения, перманентные краски для волос составляют около 80 процентов мирового рынка красок для волос, и около 70 процентов из них содержат вредные вещества.
Исследования показали, что использование краски для волос связано с повышенным риском развития рака:
Что делать, чтобы снизить риск болезни:
Кроме того, эксперты собрали перечень советов, которые помогут избежать ошибок и достичь желаемого результата во время окрашивания волос:
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