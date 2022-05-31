Врачи рассказали, почему плохо вырывать седые волосы, и к чему это может привести

Каждый человек стремится к тому, чтобы выглядеть молодо, но с появлением первых седых волос, а особенно в раннем возрасте, он пытается его сразу вырвать. Многие считают, если выдернуть один седой волос, то на его месте вырастет два. Однако врачи говорят, что это миф.

Врачи не рекомендуют вырывать седые волоски с корнем. Это может привести к трем последствиям, одно из которых - это залысины, пишет Livestrong .

По словам специалистов, волосы начинают седеть, когда в волосяных фолликулах снижается количество клеток, вырабатывающих меланин, который придает волосам и коже характерного оттенка.

В частности, точный возраст, когда начинает появляться первая седина, определяется генетикой, рассказал доктор медицинских наук Рохит Какар.

Почему плохо вырывать седые волосы

На месте седых волос вырастет волосок того же цвета

Вырывание седых волос может лишь временно избавить от него. Вырванные волосы затем отрастают снова в том же цвете. Как только определенный волосяной фолликул теряет клетки, вырабатывающие пигмент, он может регенерировать лишь седые волосы.

Врач отметил, что выдергивание одного седого волоса не приведет к появлению дополнительного седых волос.

Риск инфекции

Если вырывание седых волос вошло в привычку, то это может привести к повреждению фолликул. Такая ситуация повышает риск занесения в рану инфекции или образования рубцов на коже головы.

Образуются залысины

Со временем при многократном и постоянном вырывании седых волос есть вероятность травмировать волосяные фолликулы настолько, что из них вообще перестанут расти волосы. В результате образуются залысины.

Можно ли безопасно избавиться от седых волос

В частности, если человеку мешает седые волосы, то лучше не вырывать их, а отрезать. Достаточно отрезать седые волосы у корня. Это позволит сохранить фолликул, но эффект будет временный, потому что седина отрастет снова.

Поэтому, когда седых волос уже много, лучше задуматься о покраске.