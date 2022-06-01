Вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку: як вберегтися

Зараз фарбування волосся дуже поширене в суспільстві. Особливо стійка фарба містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для організму людини.
Про це повідомляє Express.
Шкідливими можуть бути будь-які перманентні фарби для волосся, які людина купує в магазині.
"Зазвичай з ризиком розвитку раку пов’язані ароматичні аміни. Найпоширенішим називається парафенілендіамін (PPD), хоча він може бути і під іншими назвами у вашому списку інгредієнтів, наприклад, 1,4-діамінобензол та 1,4-фенілендіамін. Його поширеними похідними є пара-толуолдіамін (PTD)", - кажуть дослідники.
Для порівняння, перманентні фарби для волосся становлять близько 80 відсотків світового ринку фарб для волосся, і близько 70 відсотків з них містять шкідливі речовини.
Дослідження показали, що використання фарби для волосся пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку:
Що робити, щоб знизити ризик хвороби:
Окрім того, експерти зібрали перелік порад, які допоможуть уникнути помилок та досягти бажаного результату під час фарбування волосся:
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