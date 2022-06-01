Вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку: як вберегтися

Як фарба впливає на організм

Шкідливими можуть бути будь-які перманентні фарби для волосся, які людина купує в магазині.

"Зазвичай з ризиком розвитку раку пов’язані ароматичні аміни. Найпоширенішим називається парафенілендіамін (PPD), хоча він може бути і під іншими назвами у вашому списку інгредієнтів, наприклад, 1,4-діамінобензол та 1,4-фенілендіамін. Його поширеними похідними є пара-толуолдіамін (PTD)", - кажуть дослідники.

Для порівняння, перманентні фарби для волосся становлять близько 80 відсотків світового ринку фарб для волосся, і близько 70 відсотків з них містять шкідливі речовини.

Дослідження показали, що використання фарби для волосся пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку:

Рак молочної залози;

Неходжкінської лімфоми;

Хронічний лімфолейкоз;

Множинна мієлома.

Що робити, щоб знизити ризик хвороби:

Використовуйте рукавички або захисний крем;

Відкрийте вікна, щоб покращити вентиляцію;

Ретельно промийте волосся над ванною або душем;

Не дозволяйте продукту розтікатися по всьому тілу, коли ви його змиваєте;

Ніколи не залишайте його на волоссі довше, як йдеться в інструкції;

Збільшуйте інтервали між фарбуванням волосся.

Окрім того, експерти зібрали перелік порад, які допоможуть уникнути помилок та досягти бажаного результату під час фарбування волосся: