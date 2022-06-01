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Вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку: як вберегтися

Як фарба для волосся може нашкодити організмові (feepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз фарбування волосся дуже поширене в суспільстві. Особливо стійка фарба містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для організму людини.

Про це повідомляє Express.

Як фарба впливає на організм

Шкідливими можуть бути будь-які перманентні фарби для волосся, які людина купує в магазині.

"Зазвичай з ризиком розвитку раку пов’язані ароматичні аміни. Найпоширенішим називається парафенілендіамін (PPD), хоча він може бути і під іншими назвами у вашому списку інгредієнтів, наприклад, 1,4-діамінобензол та 1,4-фенілендіамін. Його поширеними похідними є пара-толуолдіамін (PTD)", - кажуть дослідники.

Для порівняння, перманентні фарби для волосся становлять близько 80 відсотків світового ринку фарб для волосся, і близько 70 відсотків з них містять шкідливі речовини.

Дослідження показали, що використання фарби для волосся пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку:

  • Рак молочної залози;
  • Неходжкінської лімфоми;
  • Хронічний лімфолейкоз;
  • Множинна мієлома.

Що робити, щоб знизити ризик хвороби:

  • Використовуйте рукавички або захисний крем;
  • Відкрийте вікна, щоб покращити вентиляцію;
  • Ретельно промийте волосся над ванною або душем;
  • Не дозволяйте продукту розтікатися по всьому тілу, коли ви його змиваєте;
  • Ніколи не залишайте його на волоссі довше, як йдеться в інструкції;
  • Збільшуйте інтервали між фарбуванням волосся.

Окрім того, експерти зібрали перелік порад, які допоможуть уникнути помилок та досягти бажаного результату під час фарбування волосся:

  • Ніколи не довіряйте гарній картинці на упакуванні, адже нічого невідомо про початковий вигляд моделі;
  • Варто вибирати фарбу у колір брів;
  • Потрібно спочатку протестувати продукт, наносячи невелику кількість засобу на ліктьового згину, щоб переконатися у відсутності алергічної реакції;
  • Доглядайте за волоссям повсякчас, а не тільки після процедури.

Раніше ми повідомляли, що лікарі розповіли, чому погано виривати сиве волосся, і до чого це може призвести.

Також ми писали, що додати у шампунь, щоб волосся стало гарним та густим.

Окрім того, читайте, що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся.

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