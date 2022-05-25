Что добавить в шампунь, чтобы волосы стали красивыми и густыми: это очень просто

Все девушки хотят иметь густые красивые волосы. Однако из-за краски, укладки и других манипуляций оно постепенно портится, становится ломким и начинает выпадать.

Что сделать, чтобы волосы были густыми и красивыми, сообщает Ukr.Media .

В частности, с этой задачей прекрасно справится домашний уход.

Для этого понадобятся:

шампунь по типу волос;

эфирное масло гвоздики;

косметическое масло жожоба

Эксперты говорят, что масло жожоба обладает уникальным составом, благодаря которому одновременно решает множество проблем: хорошо увлажняет и тонизирует кожу головы, борется с перхотью, насыщает волосы аминокислотами, укрепляя и восстанавливая его по всей длине, а также препятствует выпадению волос.

Также эфирное масло гвоздики подходит для любого типа волос, и нормализует работу сальных желез, активизирует кровоток, что в свою очередь хорошо стимулирует рост волос и пробуждения спящих луковиц.

Кроме того, гвоздика укрепляет волосяные фолликулы и восстанавливает кутикулу. К тому же гвоздичное масло отлично избавляет кожу головы от зуда и шелушения.

Как усилить эффект шампуня

Для сухих волос: на 200 мл шампуня по типу волос нужно 1 ч. л. масла жожоба, добавить в него 20 капель масла гвоздики, из расчета 1 капля на 10 мл шампуня. Влить смесь масел в шампунь и хорошо перемешать.

Для жирных волос стоит исключить масло жожоба и использовать только эфирное масло гвоздики из расчета 1 капля масла на 20 мл шампуня.

После этого шампунь можно использовать, как обычно.

Как отрастить длинные волосы

Используйте два шампуня

Один шампунь используйте для повседневного применения. Это может быть средство любого бренда, подходящее по типу волос. Второй шампунь - лечебный, для тщательного очищения кожи головы или стимуляции роста волос.

Мойте голову правильно

При мытье головы нужно массировать голову пальцами. Это поможет улучшить кровообращение и удалить сальный жир. Маски и кондиционеры держите столько времени, как указано в инструкции.

Здоровый образ жизни

Сон, здоровое питание и отсутствие стресса положительно повлияет на состояние волос. Плохой образ жизни может привести к выпадению волос и ранней седине.