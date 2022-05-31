Ученые выяснили, в какое время суток фитнес полезнее женщинам, и когда - мужчинам

Исследователи выяснили, что эффект от физических упражнений усиливается у женщин и мужчин в разное время суток. И хотя зарядка хороша для всех в любое время, получить больше пользы можно по определенному "графику".

Об этом говорится в выводах американских ученых, опубликованных в журнале Frontiers in Psychology .

Эксперимент длился 12 недель. В этот период времени исследователи наблюдали за эффектом, оказываемым стандартной фитнес-тренировкой (бег, растяжка, упражнения силовые и на выносливость) на каждого из участников.

Добровольцы упражнялись по группам в разное время. Первые в течение 1 часа до 8 утра, а другие - после 6 вечера. У всех была стандартная диета, чтобы минимизировать различия по причине питания.

По итогам оказалось, что утренняя зарядка уменьшила абдоминальный жир и артериальное давление, а вечерняя зарядка улучшила мышечную работоспособность у женщин.

А вот у мужчин вечерние тренировки увеличивали окисление жиров и снижали систолическое артериальное давление и утомляемость.

"Таким образом, идеальное время дня для физических упражнений может иметь важное значение для оптимизации индивидуальных показателей здоровья и работоспособности, вызванных физическими упражнениями, у физически активных людей и может не зависеть от потребления макронутриентов (пищевых веществ - белки, углеводы, жиры, - Ред.)", - говорится в материале.

При этом ученые обращают внимание, что женщинам, желающим уменьшить жировые отложения на талии, лучше заниматься фитнесом утром, а для наращивания мышечной массы в верхней части тела следует делать зарядку вечером.

По словам ведущего автора исследования, профессора медицины и физиологии Скидморского колледжа в Нью-Йорке доктора Пола Арсерио, мужчинам для улучшения работы сердца и обмена веществ вечернее время для зарядки подходит лучше всего.

Тут стоит отметить, что в исследовании принимали участие 30 женщин и 26 мужчин (все - в возрасте от 25 до 55 лет), соответственно масштабным его назвать трудно.