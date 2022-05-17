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Этот продукт поможет укрепить кости: снижает угрозу возникновения переломов

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Вторник 17 мая 2022 17:50
Этот продукт поможет укрепить кости: снижает угрозу возникновения переломов Как укрепить кости (pixabay.com)
Автор: Татьяна Самарук

Эксперт в области диетологии Сара Гарон назвал продукты, которые полезны для здоровья костей. В частности, по мнению специалиста, для сохранения костной системы идеально подходит йогурт.

Об этом говорится в сайте на сайте Eat This, Not That!.

Как замедлить процесс старения костей

Сообщается, что процесс старения скелета замедлить сложно, однако можно с помощью правильно подобранной диеты. По словам Сары Гарон, для поддержания костной массы необходимо ввести в рацион продукты, содержащие калий, кальций, витамины D, C и K.

Также эти вещества присутствуют в молочных продуктах, мясе птицы, рыбе, листовой зелени и цитрусовых фруктах. Кроме того, для людей, которые заботятся о здоровье костной системы, необходимо ввести йогурт на завтрак.

Этот продукт содержит большое количество кальция и калий. В одной стандартной упаковке, например, присутствует 311 миллиграмм кальция, что соответствует примерно трети рекомендуемой суточной нормы.

К тому же продукт содержит большое количество белка. При этом этого соединения больше в греческом йогурте.

Отметим, что пожилые люди, которые на регулярной основе употребляют йогурт, имеют более высокую минеральную плотность костей по сравнению со сверстниками. Также кисломолочные продукты снижают угрозу возникновения переломов и улучшают плотность тазобедренных костей.

Как укрепить кости

Чтобы кости были крепкими, важно вести активный образ жизни и много двигаться. Регулярные физические нагрузки стимулируют рост костной массы и повышают ее плотность. Для этого подходят:

  • отжимания, прыжки на скакалке, приседания;
  • кардио нагрузки: танцы, теннис, бадминтон, бег, длительные пешие прогулки;
  • силовые упражнения;
  • плавание;
  • йога;
  • стретчинг.

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