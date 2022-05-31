ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені з'ясували, в який час доби фітнес корисніший жінкам, і коли - чоловікам

Новость на русском →
Вівторок 31 травня 2022 22:27
Вчені з'ясували, в який час доби фітнес корисніший жінкам, і коли - чоловікам Колаж РБК-Україна: в який час доби фізичні тренування корисніше
Автор: Володимир Костирін

Дослідники з'ясували, що ефект від фізичних вправ посилюється у жінок і чоловіків в різний час доби. І хоча зарядка - це добре для всіх в будь-який час, отримати більше користі можна за певним "графіком".

Про це йдеться у висновках американських науковців, опублікованих в журналі Frontiers in Psychology.

Експеримент тривав 12 тижнів. У цей період дослідники спостерігали за ефектом, що надається стандартним фітнес-тренуванням (біг, розтяжка, вправи силові та на витривалість) на кожного з учасників.

Добровольці займалися вправами по групах в різний час. Перші протягом 1 години до 8 ранку, а інші - після 6 вечора. У всіх була стандартна дієта, щоб мінімізувати відмінності через харчування.

За підсумками виявилося, що ранкова зарядка зменшила абдомінальний жир і артеріальний тиск, а вечірня зарядка покращила м'язову працездатність у жінок.

А ось у чоловіків вечірні тренування збільшували окислення жирів і знижували систолічний артеріальний тиск і стомлюваність.

"Таким чином, ідеальний час дня для фізичних вправ може мати важливе значення для оптимізації індивідуальних показників здоров'я і працездатності, викликаних фізичними вправами, у фізично активних людей і може не залежати від споживання макронутрієнтів (харчових речовин - білки, вуглеводи, жири, - Ред.)", - йдеться в матеріалі.

При цьому вчені звертають увагу, що жінкам, які бажають зменшити жирові відкладення на талії, краще займатися фітнесом вранці, а для нарощування м'язової маси у верхній частині тіла слід робити зарядку ввечері.

За словами провідного автора дослідження, професора медицини і фізіології Скідморського коледжу в Нью-Йорку доктора Пола Арсеріо, чоловікам для покращення роботи серця й обміну речовин вечірній час для зарядки підходить найкраще.

Тут варто зауважити, що в дослідженні брали участь 30 жінок і 26 чоловіків (всі - у віці від 25 до 55 років), відповідно масштабним його назвати важко.

Раніше повідомлялося, що вчені та експерти спортивної медицини розвінчали популярний міф про певну кількість кроків в день для здоров'я.

Нагадай, перед цим експерт в області дієтології назвала продукт, який допоможе зміцнити кістки та знизить загрозу виникнення переломів.

Читайте РБК-Україна в Google News
упражнения исследователи
LITE
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)