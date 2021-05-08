Ученые спрогнозировали время и место падения на Землю китайской ракеты: ударит 9 мая

Согласно последнему "обоснованному прогнозу" Центра по орбитальному возвращению и изучению космического мусора (CORDS) о месте входа в атмосферу корпуса ракеты, она может рухнуть недалеко от Северного острова Новой Зеландии.

При этом специалисты подчеркивают, что возвращение в атмосферу возможно в любом месте вдоль траектории на дорогах, покрывающих большие участки земного шара.

Относительно времени указывается, что вход ракеты в атмосферу, по всей видимости, состоится 9 мая в 7:19 по киевскому времени, но на практике это может быть плюс-минус несколько часов.

Фото ракеты Long March 5B с телескопа - снимок от 8 мая (virtualtelescope.eu)

В пятницу в китайском МИДе заявили, что большая часть обломков ракеты будет сожжена при повторном входе в атмосферу и вряд ли нанесет какой-либо ущерб.

Перед этим астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл говорил о вероятности, что части ракеты могут упасть над Землей, возможно, в густонаселенной местности, как в мае 2020 года, когда на Кот-д'Ивуар обрушились осколки первого Long March 5B.