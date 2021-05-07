Падение на Землю китайской ракеты: Пекин заявил, что обломки не причинят вред

Китай отреагировал на опасения США по поводу падения китайской космической ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" (Long March 5B) на Землю. В Пекине уверяют, что обломки не причинят вред.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, большая часть обломков ракеты "Чанчжэн-5В" будет сожжена при входе в атмосферу и вряд ли нанесет какой-либо ущерб. В Китае ожидают, что обломки ракеты упадут в международные воды.

Напомним, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

Днями в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести ущерб. Ожидается, что обломки достигнут атмосферы Земли 8 или 9 мая.

Сегодня министр обороны США Ллойд Остин отметил, что пока Пентагон не планирует сбивать китайскую космическую ракету. При этом США следят за траекторией падения ракеты.

Отметим, ракета-носитель "Чанчжэн-5В" весит 22 тонны. В связи с таким тяжелым весом в США и опасаются, что не все обломки ракеты сгорят в атмосфере.