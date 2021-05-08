Вчені спрогнозували час і місце падіння на Землю китайської ракети: вдарить 9 травня

Згідно з останнім "обґрунтованим прогнозом" центру з орбітального повернення і вивчення космічного сміття (CORDS) про місце входу в атмосферу корпусу ракети, вона може впасти недалеко від Північного острова Нової Зеландії.

При цьому фахівці наголошують, що повернення в атмосферу можливо в будь-якому місці вздовж траєкторії на дорогах, що покривають великі ділянки земної кулі.

Щодо часу вказується, що вхід ракети в атмосферу, по всій видимості, відбудеться 9 травня о 7:19 за київським часом, але на практиці це може бути плюс-мінус кілька годин.

Фото ракети Long March 5B з телескопа - знімок від 8 травня (virtualtelescope.eu)

У п'ятницю в китайському МЗС заявили, що більша частина уламків ракети буде спалена при повторному вході в атмосферу і навряд чи завдасть будь-якої шкоди.

Перед цим астрофізик з Гарварду Джонатан Макдауелл говорив про ймовірність, що частини ракети можуть впасти над Землею, можливо, в густонаселеній місцевості, як у травні 2020 року, коли на Кот-д'Івуар звалилися осколки першого Long March 5B.