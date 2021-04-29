Китай запустил основной модуль национальной космической станции
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход-5B", CZ-5) с основным модулем будущей китайской орбитальной станции была запущена в четверг, 29 апреля. Запуск был осуществлен с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань.
Трансляция велась Центральным телевидением КНР и YouTube.
Основной модуль станции, который получил название "Тяньхэ", длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра - в настоящий момент самый крупный созданный в Китае космический аппарат.
Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Китайская орбитальная станция получила название "Тяньгун" ("Небесный дворец).
Напомним, SpaceX 7 апреля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета вывела на орбиту Земли очередную партию интернет-спутников Starlink. Начиная с мая 2019 года SpaceX провела уже 24 запуска спутников Starlink. Сейчас на орбите находятся 1443 космических аппаратов.
Предыдущий запуск интернет-спутников Starlink состоялся 24 марта. Тогда ракета компании SpaceX вывела на орбиту 60 аппаратов.