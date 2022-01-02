ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые рассказали, почему на самом деле вымерли динозавры

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 21:34
Ученые рассказали, почему на самом деле вымерли динозавры Фото: ученые выяснили настоящую причину вымирания динозавров (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Ученые продолжают изучать динозавров, в также причину их вымирания. При этом появилось новое исследование, которое утверждает, что динозавры начали вымирать еще до падения астероида, который 66 миллионов лет назад уничтожил 75% жизни на Земле.

Об этом сообщает Inverse.

Эксперты полагают, что вымирание динозавров происходило постепенно, а не внезапно, как предполагалось ранее. Выводы стали шоком для ученых, которые их сделали.

Что произошло

Согласно исследования, гибель динозавров, вероятно, началась 76 миллионов лет назад - целых 10 миллионов лет до падения легендарного астероида.

Исследование также указывает на массовое вымирание в период позднего мелового периода, называемого кампанским периодом, и это не связано с космическими породами.

По мнению исследователей, двумя наиболее значительными факторами, повлиявшими на вымирание динозавров, были:

  • Меняющийся климат;
  • Исчезновение разновидности динозавров, питающихся растениями.

К тому времени, когда астероид упал на Землю, динозавры уже вымирали. Ученые предполагают, что это снижение их популяции было настолько серьезным, что к моменту падения астероида, вероятно, оставался только один вид динозавров - тираннозавры. Они были плотоядными - питались преимущественно мясом.

Исследование

Ученые использовали набор данных, составленный из 1600 окаменелостей 247 видов динозавров из шести основных семейств, включая тираннозавров и гадрозавров, питающихся растениями.

Напомним, в Гренландии нашли новый вид динозавров. Ученые обнаружили останки возрастом 214 миллионов лет.

Мы также писали о том, что в Киевской области нашли останки динозавра.

Читайте РБК-Украина в Google News
ученые динозавр
LITE
Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками
Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками