Вчені розповіли, чому насправді вимерли динозаври

Вчені продовжують вивчати динозаврів, в також причину їх вимирання. При цьому з'явилося нове дослідження, яке стверджує, що динозаври почали вимирати ще до падіння астероїда, який 66 мільйонів років тому знищив 75% життя на Землі.

Експерти вважають, що вимирання динозаврів відбувалося поступово, а не раптово, як передбачалося раніше. Висновки стали шоком для вчених, які їх зробили.

Що сталося

Згідно дослідження, загибель динозаврів, ймовірно, почалася 76 мільйонів років тому - цілих 10 мільйонів років до падіння легендарного астероїда.

Дослідження також вказує на масове вимирання в період пізнього крейдяного періоду, званого кампанським періодом, і це не пов'язано з космічними породами.

На думку дослідників, двома найбільш значними факторами, що вплинули на вимирання динозаврів, були:

Мінливий клімат;

Зникнення різновиду динозаврів, що харчуються рослинами.

До того часу, коли астероїд впав на Землю, динозаври вже вимирали. Вчені припускають, що це зниження їх популяції було настільки серйозним, що до моменту падіння астероїда, ймовірно, залишався тільки один вид динозаврів - тиранозаври. Вони були м'ясоїдними.

Дослідження

Вчені використовували набір даних, складених з 1600 скам'янілостей 247 видів динозаврів з шести основних сімейств, включаючи тиранозаврів і гадрозаврів, що харчуються рослинами.