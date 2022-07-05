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Ученые рассказали, почему вредно спать с включенным светом

Почему нельзя спать с включенным светом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые рассказали, что темнота в спальне не только помогает хорошо высыпаться, но и значительно снижает вероятность развития серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Sleep.

Влияние света на сон

Ученые из центра циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго рассказали, что мужчины и женщины, которые использовали ночники или оставляли включенным телевизор в комнате, с большей вероятностью имели ожирение, высокое кровяное давление и диабет по сравнению с людьми, которые выключали весь свет во время сна.

Ученые отмечают, что даже небольшое количество света ночью может быть вредным. В частности, они отмечают, что со временем свет может вызывать метаболические и сердечные заболевания.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 63 до 84 лет, они носили устройства, которые измеряли количество света в своих спальнях в течение недели. Оказалось, что менее половины участников спали в течение пяти часов в полной темноте. Другие подвергались воздействию света даже в самые темные пять часов суток.

Ученые заявили, что они не знают, побуждают ли людей спать при свете ожирения, диабета и высокого кровяного давления, или свет приводит к развитию этих заболеваний.

Также они добавили, что результаты этой работы добавляются к растущему количеству научных данных, которые показывают важность циркадного часов организма и сна для общего состояния здоровья.

Как избежать негативного воздействия света

Стоит не включать свет, а просто поставить неяркий ночник ближе к полу. Также очень важен цвет света. Янтарный или красный/оранжевый свет меньше стимулирует мозг. Лучше не использовать белый или синий свет и держать его как можно дальше от кровати.

Также, если человек не может контролировать наружное освещение, то лучше использовать шторы или надеть маску для сна.

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