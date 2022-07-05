Ученые рассказали, почему вредно спать с включенным светом

Ученые рассказали, что темнота в спальне не только помогает хорошо высыпаться, но и значительно снижает вероятность развития серьезных проблем со здоровьем.
Об этом сообщает Sleep.
Ученые из центра циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго рассказали, что мужчины и женщины, которые использовали ночники или оставляли включенным телевизор в комнате, с большей вероятностью имели ожирение, высокое кровяное давление и диабет по сравнению с людьми, которые выключали весь свет во время сна.
Ученые отмечают, что даже небольшое количество света ночью может быть вредным. В частности, они отмечают, что со временем свет может вызывать метаболические и сердечные заболевания.
В исследовании участвовали люди в возрасте от 63 до 84 лет, они носили устройства, которые измеряли количество света в своих спальнях в течение недели. Оказалось, что менее половины участников спали в течение пяти часов в полной темноте. Другие подвергались воздействию света даже в самые темные пять часов суток.
Ученые заявили, что они не знают, побуждают ли людей спать при свете ожирения, диабета и высокого кровяного давления, или свет приводит к развитию этих заболеваний.
Также они добавили, что результаты этой работы добавляются к растущему количеству научных данных, которые показывают важность циркадного часов организма и сна для общего состояния здоровья.
Стоит не включать свет, а просто поставить неяркий ночник ближе к полу. Также очень важен цвет света. Янтарный или красный/оранжевый свет меньше стимулирует мозг. Лучше не использовать белый или синий свет и держать его как можно дальше от кровати.
Также, если человек не может контролировать наружное освещение, то лучше использовать шторы или надеть маску для сна.
Ранее эксперты назвали 6 вещей, которые нужно делать каждое утро для лучшего сна.
Также мы писали о неожиданном способе, который поможет уснуть в жару.
Кроме того, читайте, какие упражнения помогут запомнить сон после пробуждения.