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Эксперты назвали 6 вещей, которые нужно делать каждое утро для лучшего сна

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Среда 29 июня 2022 16:45
Эксперты назвали 6 вещей, которые нужно делать каждое утро для лучшего сна Что делать чтобы лучше спать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Плохой сон может возникать из-за определенных привычек. В частности, не пить кофе в конце дня, и проветрить комнату - это то, что советуют эксперты делать для хорошего ночного сна.

Об этом сообщает Livestrong.

По словам доктора медицинских наук Анджелы Холлидей, правильные утренние привычки способны помочь укрепить эти ритмы и в результате облегчить сон ночью.

Какие вещи нужно сделать утром

Вставайте в одно и то же время каждое утро

Соблюдать определенный режим необходимо для того, чтобы облегчить процесс засыпания. Однако не менее важно для качественного сна соблюдать и регулярного графика пробуждения, даже в выходные. Это помогает усилить цикл сна и бодрствования тела. Однако необязательно вставать ровно в 07:00. Временной интервал может составлять от 30 мин до часа.

Не засыпайте дважды

Желание поспать еще несколько минут может быть очень сильным, но его исполнение не придаст силы, а лишь навредит. Повторное засыпание может продлить чувство сонливости, из-за чего человек будет оставаться вялым утром, что впоследствии негативно скажется на ночном сне.

Солнце

Влияние естественного света в течение часа после пробуждения помогает регулировать циркадные ритмы, делая человека бодрее утром и вечером он будет хотеть спать.

Все потому, что свет останавливает выработку гормона мелатонина, способствующего сну. Для наибольшей пользы нужно находиться на солнце не менее 15 мин. в первый час после пробуждения. Лучше всего выйти на двор, а не просто раздвинуть шторы.

Заправьте кровать и наведите порядок

Эксперты говорят, что люди, которые каждое утро заправляют постель, лучше спят по ночам. Это может быть связано с тем, что беспорядок отвлекает и даже повышает гормон стресса. Кроме того, спокойнее возвращаться после работы домой, где все прибрано. А чувство успокоения - это именно то, что нужно перед сном.

Завтрак

Те люди, которые завтракают, чувствуют себя бодрее в первой половине дня и лучше спят ночью. Доктор Холлидей советует выбирать в качестве первого приема пищи продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, например омлет или греческий йогурт с фруктами и орехами.

Тренировка утром

Ученые отмечают, что человек будет лучше спать, если будет тренироваться по утрам, а не по вечерам. Вечерняя физическая нагрузка, наоборот, возбуждает организм. Кроме того, если вы будете тренироваться на улице в первый час после пробуждения, то организм получит дополнительную пользу от воздействия солнечного света.

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